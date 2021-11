Le Galaxy S21 FE se montre dans de vraies photos

Le smartphone Galaxy S21 FE devrait être présenté dès le début de l'année 2022 et s'est déjà montré dans divers rendus, qu'il s'agisse de dessins CAD ou d'images marketing encore officieuses.

Désormais, ce sont de vraies photos de l'appareil mobile qui se dévoile sur la Toile et confirment le style dérivé de la gamme Galaxy S21 avec un bloc photo en angle débordant sur les tranches.

Les clichés diffusés par Abhishek Soni sur Twitter confirment également l'écran plan avec poinçon centré pour le capteur photo avant qui serait de 32 megapixels, le dos en plastique et l'absence de prise jack 3,5 mm.

Le Galaxy S21 FE est attendu avec un affichage AMOLED FHD+ 120 Hz et un SoC Snapdragon 888 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le bloc photo comprendrait un triple module 12 megapixels.

L'annonce officielle se ferait le 4 janvier, juste avant l'ouverture du salon CES 2022 de Las Vegas et un mois avant l'arrivée de la série Galaxy S22, ce qui promet un début d'année chargé chez Samsung.