Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : les précommandes ouvertes dès maintenant !

Samsung a dévoilé ses smartphones de la série Galaxy S21 lors de son événement Galaxy Unpacked et les précommandes des S21, S21+ et S21 Ultra démarrent dès à présent !

Le géant Samsung démarre tôt cette année et officialise dès ce 14 janvier sa gamme de smartphones de référence du premier semestre 2021. Les modèles Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra constituent la nouvelle offre haut de gamme avec grands écrans OLED, processeur Exynos 2100, bloc photo avancé et bien sûr compatibilité 5G.

En attendant leur commercialisation le 29 janvier prochain, les précommandes débutent immédiatement avec pour les acheteurs précoces un tracker Bluetooth Galaxy SmartTag et des écouteurs sans fil offerts, le tout avec une livraison quelques jours avant le lancement global.

Pour toute précommande entre le 14 et le 28 janvier, Samsung offre ainsi un tracker Bluetooth Galaxy SmartTag (quelquefois le modèle acheté), mais aussi des écouteurs TWS Galaxy Buds Live à l'achat du Galaxy S21 ou Galaxy S21+ ou les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro pour l'acquisition d'un Galaxy S21 Ultra.

Pour rappel, les prix de référence sont les suivants :

Galaxy S21 128 Go : 859 €

Galaxy S21 256 Go : 909 €

Galaxy S21+ 256 Go : 1109 €

Galaxy S21 Ultra 128 Go : 1259 €

Galaxy S21 Ultra 256 Go : 1309 €

Galaxy S21 Ultra 512 Go : 1439 €

La série de smartphones Galaxy S21 peut être précommandée dès à présent sur le site officiel de Samsung.

A noter que la précommande démarre également, depuis 17h, sur ces trois modèles chez Cdiscount.