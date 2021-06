Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra : profitez d'une réduction de 100 € sur toute la gamme

Les smartphones Samsung Galaxy S21 forment l'actuel fleuron de la gamme du leader mondial. Ecran AMOLED poinçonné et avec rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, puissant SoC Exynos 2100 avec de belles quantités de mémoire et support de la 5G, bloc photo de trois ou quatre capteurs, les appareils mobiles ont de solides arguments à mettre en avant.

Les Galaxy S21 et S21+ profitent ainsi d'un bloc photo 12 (grand angle) + 12 (ultra grand angle) + 64 (zoom hybride) megapixels pouvant aussi enregistrer de la vidéo jusqu'en 8K.

Le Galaxy S21 Ultra pousse la configuration plus loin avec un module principal de 108 megapixels associé à un ultra grand angle 12 megapixels et non pas un mais deux capteurs 10 megapixels pour du zoom x3 et x10 optique.

Ce dernier reprend également le support du stylet S Pen, jusqu'à présent réservé à la série Galaxy Note, permettant la prise de notes et de croquis à la volée. Les trois smartphones tournent sous Android 11 avec la surcouche One UI 3.0.

Chez Samsung, l'arrivée de l'été se fête avec une offre de remboursement de 100 € (ODR) pour l'achat ou la location d'un Galaxy S21, Galaxy S21+ ou Galaxy S21 Ultra 5G quelque soit le modèle et le coloris. L'offre est valable du 15 juin au 15 août 2021.

Signalons également deux autres promotions à savoir d'une part jusqu'au 20 juin 2021, pour l’achat ou la location d’un Galaxy S21, S21+, S21 Ultra (tous modèles, tous coloris), Samsung vous offre 100€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil. Et d'autre part jusqu'au 30 juin 2021, bénéficiez de 20% de remise sur les accessoires associés (étuis, coques, chargeurs) que vous retrouvez sur la page "accessoires".

De nombreuses autres promotions sont par ailleurs proposées sur le site de Samsung en partenariat avec ses partenaires, des objets connectés aux écrans connectés (en ces temps footbalistiques) en passant par l'électroménager.