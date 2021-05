Samsung propose des promotions sur sa gamme Galaxy S21 : 256Go au prix du 128Go, Galaxy Buds Live offerts...

Samsung propose en ce moment de nombreuses offres sur sa nouvelle gamme de smartphones, les Samsung Galaxy S21. En effet, pour l'achat d'un smartphone Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra vous bénéficierez des nombreux avantages listés ci-dessous. Ces promotions se termineront le 31 mai 2021.

Les modèles 256 Go au même prix que les modèles 128 Go

La possibilité d'obtenir les écouteurs Galaxy Buds Live gratuitement pour l'achat d'un modèle 256 Go au prix normal

5% du prix de l'achat en points Samsung Rewards

100 € de bonus pour la reprise d'un ancien smartphone Samsung

20% de réductions sur les accessoires associés à la gamme

Pour rappel, la gamme Galaxy S21 se compose des modèles Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus et Samsung Galaxy S21 Ultra qui est le smartphone haut de gamme de Samsung.

Commençons notre présentation de ces téléphones par le Samsung Galaxy S21 Ultra qui est équipé d'un écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces avec une fréquence d'affichage de 120 Hz dynamique. Ce S21 Ultra embarque un SoC Exynos 2100 octocore gravé en 5 nm avec un coeur ARM Cortex-X1 avec 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage interne.

Il est doté d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur téléobjectif de 10 mégapixels et enfin un téléobjectif périscopique de 10 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 40 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil.

Poursuivons avec les modèles Samsung Galaxy S21 et Samsung Galaxy S21 Plus qui présentent de nombreux points communs sur leur fiche technique. En effet, ils sont tous les deux équipés d'un écran de 6,2 pouces (S21) et de 6,7 pouces (S21+) avec un affichage OLED FHD+ et un rafraîchissement de 120 Hz dynamique. Ils exploitent le même SoC Exynos 2100 avec 8 Go de RAM et 128 Go, 256 Go de stockage interne.

niveau de la photographie, on trouve un triple capteur photo sur les deux smartphones avec un capteur principal de 12 mégapixels, d'un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un capteur téléobjectif de 64 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Ils sont alimentés par une batterie de 4000 mAh (S21) et une batterie de 4800 mAh (S21+) qui sont compatibles avec la charge rapide et sans fil.

Vous pourrez trouver le Samsung Galaxy S21 à partir de 859 €, le Samsung Galaxy S21+ à partir de 1059 € et enfin le Samsung Galaxy S21 Ultra à partir de 1259 € !