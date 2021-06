Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra : 100 € de réduction, chargeur sans fil et coque offerts,...

En attendant le futur Galaxy S22, la gamme S21 sortie en début d’année se compose de trois versions S21, S21+ et S21 Ultra qui a été globalement bien acceptée par le public et la presse spécialisée de par leurs design, équipements et performances. L’intégralité de la gamme est compatible 5G avec les bandes de fréquences activées en France.

Les Galaxy S21 et S21+ embarquent un bloc photo composé de trois capteurs : 12 MegaPixels grand angle, 12 MP ultra grand angle et 64 MP en téléobjectif.

La déclinaison Galaxy S21 Ultra se démarque par une partie photo plus musclée composée de quatre capteurs : deux capteurs de 10 MP pour des zoom respectif x3 et x10, un de 12 MP ultra grand angle et un dernier capteur principal de 108 MP.

De plus, la variante Ultra prend en charge le stylet S-Pen, héritée de la gamme Galaxy note. Cela permet de faciliter la prise de note.

Grâce à ces modules photo, les smartphones offrent la possibilité de filmer en 8K à 24 images/seconde, ainsi qu’en 4K à 60 i/s y compris avec la nouvelle fonction de « réalisateur » qui permet d’utiliser le module avant et arrière en simultanée.

Comme à l’accoutumée, Samsung offre un suivi logiciel rarement constaté sur le marché : les smartphones sont fournis avec One UI 3.1 et Android 11. Samsung a déjà annoncé la bascule de toute la gamme S21 vers Android 12 lors de sa mise à jour de One UI.

La gamme S21 brille par son autonomie, notamment grâce à des batteries d’une capacité de 4000mAh, 4800 à 5000mAH respectivement pour le S21, S21+ et Ultra. Les terminaux profitent d‘une charge rapide filaire 25 Watts et aussi d’une charge sans fil en 15 W (pour une charge complète en moins de deux heures). Chaque terminal est compatible avec la charge inversée en 4,5 W. Samsung évoque une autonomie de deux jours pour ses smartphones (qui s’est vérifiée lors de différents tests).

