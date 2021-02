Samsung Galaxy S21 : la version sous Snapdragon est bien plus performante que celle sous Exynos

Alors qu'on pensait un temps que Samsung abandonnerait ses processeurs Exynos au coeur de ses smartphones Galaxy S, la marque sud-coréenne a remis le couvert avec le Galaxy S21.

La situation est la même depuis des lustres : Samsung propose son Galaxy S dans deux versions équipées de processeurs différents. Pour les USA, le smartphone se dote du dernier Soc en date de QUalcomm, en l'occurrence Snapdragon 888 pour le Galaxy S21. Tandis que pour l'Europe et une partie de l'Asie, le terminal est équipé du dernier processeur maison de Samsung, ici l'Exynos 2100 dans le Galaxy S21.





Chaque année, Samsung assure que les 2 puces offrent les mêmes performances, et chaque année... de nombreux tests prouvent le contraire.

Un temps Samsung avait fait le choix de ne pas proposer de puces Exynos dans son Galaxy Note, s'attirant les foudres des ingénieurs de la division CPU du groupe... Après quoi des engagements avaient été pris concernant les performances des puces Exynos et de lourds investissements réalisés pour se mettre à niveau, voire dépasser Qualcomm.

Mais force est de constater que rien n'a réellement changé sur le fond : si l'écart entre les deux puces se réduit, les différences sont bien là et la puce de Qualcomm reste devant celle de Samsung.

Golden Reviewer livre ainsi un tableau qui met en avant ces disparités. Malgré une cadence plus élevée, l'Exynos 2100 délivre moins de puissance que le Snapdragon 888. Et quand l'Exynos se montre plus performant, cela se fait également au prix d'une consommation énergétique 26% plus élevée que le Snapdragon.

Sous AnTuTu, la version Snapdragon du Galaxy S21 affiche 663 365 points, contre 639 629 points pour la version sous Exynos. Sous 3DMark Wild Life, la partie graphique met en avant la version Snapdragon avec 5148 points contre 3311 points pour la version Exynos.

Alors certes, au quotidien les différences sont peu visibles... Mais pour les consommateurs, ne pas disposer d'un modèle identique pourtant facturé au même prix pose problème. Il est également de la réputation de Samsung qui continue de jouer d'une communication trompeuse en refusant d'admettre les différences de performances qui sont pourtant bien réelles.