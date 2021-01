Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra 5G : dernier jour des précommandes avec cadeaux offerts

Samsung a dévoilé le 14 janvier ses nouveaux smartphones Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Attention, c'est aujourd'hui le dernier jour pour les acheter en précommande avec des cadeaux offerts !

Les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra forment la nouvelle offre haut de gamme du géant coréen avec leurs grands écrans OLED, processeurs Exynos 2100, blocs photo avancés et bien sûr la compatibilité 5G.

Le début officiel de leur commercialisation est fixée au 29 janvier, c'est donc aujourd'hui le dernier jour des précommandes qui permettent, pour rappel, d'avoir en cadeau un tracker Bluetooth Galaxy SmartTag (quelquefois le modèle acheté), mais aussi des écouteurs TWS Galaxy Buds Live pour l'achat du Galaxy S21 ou Galaxy S21+ ou les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro pour l'acquisition d'un Galaxy S21 Ultra.

Et si vous commandez directement sur le site officiel de Samsung, vous pourrez obtenir en prime un bonus de reprise de 100 euros sur votre ancien smartphone.

Pour rappel, les prix de référence sont les suivants :

Galaxy S21 128 Go : 859 €

Galaxy S21 256 Go : 909 €

Galaxy S21+ 256 Go : 1109 €

Galaxy S21 Ultra 128 Go : 1259 €

Galaxy S21 Ultra 256 Go : 1309 €

Galaxy S21 Ultra 512 Go : 1439 €

La série de smartphones Galaxy S21 peut être précommandée bien entendu sur le site officiel de Samsung, mais aussi chez Cdiscount, Rue du Commerce, ou encore chez les différents acteurs de la téléphonie, à savoir Orange, Sosh, Bouygues Télécom, RED, SFR et Free Mobile.