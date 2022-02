Samsung Galaxy S22 : quatre mises à jour Android et cinq ans de correctifs ?

Samsung semble être prêt à assurer plusieurs années de mises à jour Android pour ses smartphones et tablettes haut de gamme, à commencer par les séries Galaxy S22 et Galaxy Tab S8.

Le groupe Samsung propose une politique de mise à jour Android assez soutenue pour ses modèles haut de gamme avec trois années de migration et quatre années de mises à jour de sécurité proposées par exemple pour les Galaxy S21.

La firme coréenne pourrait aller encore plus loin à l'occasion du lancement de sa série Galaxy S22. Issue de ce qui semble être un extrait de communiqué de presse, une mention indique que les smartphones et tablettes haut de gamme de la marque passeront désormais à quatre migrations d'Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Galaxy S22 Ultra

Cela concerne les Galaxy S22 mais aussi les Galaxy S21, les smartphones avec écran pliable Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ainsi que les tablettes tactiles premium Galaxy Tab S8.

Si cette politique de mise à jour est appliquée, Samsung ferait mieux que Google alors que beaucoup espéraient que le géant de Mountain View dépasse les trois ans de mise à jour avec la gamme Pixel 6, ce qui n'a finalement pas eu lieu.

Si de plus en plus de fabricants essaient de se caler sur trois ans de migration, au moins pour leurs modèles emblématiques, le leader mondial de la téléphonie mobile se placerait ainsi en amont et pourrait même utiliser cet argument dans sa communication pour mieux faire passer les tarifs premium puisque les modèles seront assurés de recevoir les dernières mises à jour durant plusieurs années.

Il reste à voir si l'information sera bien confirmée durant l'événement Galaxy Unpacked qui doit dévoiler les smartphones Galaxy S22.