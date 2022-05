Galaxy S22 : quelle perte de valeur face à l'iPhone 13 deux mois après lancement ?

Samsung a lancé sa gamme Galaxy S22 de smartphones haut de gamme en début d'année, quelques mois après la gamme iPhone 13 d'Apple. Comment les deux séries d'appareils mobiles perdent-elles de leur valeur au fil de leur cycle de commercialisation ? Une étude de SellCell donne des éléments de réponse.

Selon les données recueillies, la gamme Galaxy S22 a déjà perdu 46,8% deux mois après son lancement quand la série iPhone 13 n'a reculé que de 16,8% après deux mois de commercialisation.

SellCell note que la valeur des smartphones Samsung se dégrade même plus vite que celle du Pixel 6 de Google (-41,5%) et que la chute de valeur garde le même rythme alors qu'elle tend à diminuer pour l'iPhone comme pour le Pixel.

Galaxy S22 vs iPhone 13 : le grand écart

Ce sont autant de points à prendre en considération si l'on envisage de revendre son smartphone et de recouper une bonne partie du prix d'achat. Sans grande surprise (il n'y a qu'à voir la pléthore d'offre sur les iPhone sur les plates-formes du reconditionné), l'iPhone constitue un meilleur choix.

Pour ce qui est de la rétention de valeur au sein des smartphones de Samsung, c'est le Galaxy S22 Ultra qui s'en sort le mieux en ne perdant que 41,7% de sa valeur en deux mois.

Comparativement, le Pixel 6 128 Go ne recule que de 33% et l'iPhone 13 Pro Max 128 Go ne perd que...3,8%