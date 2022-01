Samsung Galaxy S22 : de nouveaux écrans Gorilla Glass exclusifs

Cela fait des années que Corningéquipe les plus grandes marques en écrans de protection Gorilla Glass avec chaque année des nouveautés et des écrans de plus en plus résistants.

On a pu ainsi voir les miracles que cela peut produire avec le dernier iPhone, puisque Apple et Corning ont collaboré pour développer une protection toujours plus résistante aux chocs et aux rayures.

Samsung emboite le pas d'Apple et aura également droit à son exclusivité avec le fabricant de protections, qui équiperont dans un premier temps les Galaxy S22, S22 + et S22 Ultra. Il s'agira d'un verre Gorilla Glass Victus +.

On sait pour l'instant que cette protection concernera l'écran de l'appareil, mais pas encore s'il équipera également le dos du smartphone et ses optiques, comme c'était le cas du S21 Ultra.

Pour l'instant, on ne sait pas encore quelles améliorations ont été apportées au verre de Corning, mais il se pourrait que l'on dépasse les capacités du Ceramic Shield lancé par Apple depuis l'iPhone 12 pro.