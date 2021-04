Samsung Galaxy S22 : un premier rendu 3D

LetsGo Digital nous livre cette semaine un premier rendu 3D du Samsung Galaxy S22 modélisé d'après un ensemble de fuites supposées du prochain smartphone haut de gamme de la marque.

Samsung prépare un Galaxy S22 qui aura un certain poids sur les épaules puisqu'il viendra non seulement remplacer le S21 qui se vend plutôt bien, mais remplacera également la gamme Galaxy Note abandonnée par la marque.

On ne sait pas si LetsGoDigital a mis la main sur des schémas ou conceptions 3D officielles. Toujours est-il que le S22 ainsi présenté ne rompt pas énormément avec le design du S21. On retrouve un bloc photo imposant, mais légèrement retravaillé.

L'écran proposé est une dalle plate, puisque Samsung a fait le choix de réserver la dalle incurvée à ses modèles "ultra". Les rendus affichent un S22 sans aucune encoche ou poinçon en façade, laissant supposer d'un capteur photo logé sous l'écran.

Le module photo principal revendiquerait un capteur 200 MP, et l'on évoque un partenariat noué entre Samsung et Olympus pour le développement des optiques. Cette association fait écho aux autres accords que l'on constate sur le marché : Zeiss et Sony, Leica et Huawei, Hasselblad et OnePlus...

On retrouve également la présence du stylet S Pen, puisque le terminal aura vocation à remplacer le Galaxy Note.

Samsung ne devrait pas présenter son Galaxy S22 avant janvier 2022, dans l'immédiat, ce sont les nouveaux smartphones pliables de la marque qui seront à l'honneur, et le partenariat avec Olympus pourrait d'ailleurs y faire ses armes.