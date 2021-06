Samsung Galaxy S22 : la taille des écrans se précise

La prochaine génération de smartphones se prépare chez Samsung, et de nouvelles fuites évoquent déjà la taille des écrans des trois variantes de Galaxy S22.

Samsung prépare ses Galaxy S22 et comme pour les précédentes versions, nous devrions avoir droit à trois déclinaisons de l'appareil.

Trois appareils aux tailles d'écran différentes, qui se dévoilent au fil d'une nouvelle fuite.

SamMobile évoque ainsi le fait que les appareils seront dotés d'un écran OLED LTPO. Il faudra compter sur un écran entre 6,06 et 6,1 pouces de diagonale pour le S22 standard.

La variante S22+ devrait afficher un écran de 6,55 à 6,81 pouces et le S22 Ultra sera doté d'un écran de 6,8 pouces.

Les chiffres évoqués sont étonnants puisque dans ces configurations, les S22 et S22+ sont plus petits que les S21 équipés rappelons le d'écrans 6,2 et 6,7 pouces.

Concernant les annonces, Samsung ne devrait pas intervenir avant janvier prochain, la production de masse ne devrait d'ailleurs pas être lancée avant cet automne et à condition que la pénurie de composants évolue dans le bon sens.