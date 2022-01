Samsung Galaxy S22 : les tarifs en fuite, et en hausse...

Alors qu'il n'a pas encore été officiellement présenté, le Galaxy S22 fait l'objet d'une énième fuite qui concerne désormais ses prix.

On connait ainsi désormais la grille tarifaire de l'appareil avec des prix qui repartent à la hausse, davantage concentrés sur l'entrée et le haut de gamme.

Le ticket d'entrée pour accéder au dernier flagship de Samsung s'affichera ainsi à 912€ pour un Galaxy S22 standard. Rappelons que le Galaxy S21 est sorti au tarif de 850€. Une hausse de prix qu'il va désormais falloir justifier...

La grille tarifaire se compose comme suit :

Galaxy S22 (8 Go de RAM + 128 Go de stockage) : 912€

Galaxy S22 (8 Go de RAM + 256 Go de stockage) : 963€

Galaxy S22+ (8 Go de RAM + 128 Go de stockage) : 1119€

Galaxy S22+ (8 Go de RAM + 256 Go de stockage) : 1170€

Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM + 256 Go de stockage) : 1430€

Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM + 512 Go de stockage) : 1545€

Les tarifs annoncés sont issus de conversion Dollars / Euros et pourraient légèrement changer d'ici la sortie de l'appareil. Le Galaxy S21 Ultra le plus cher s'était pour sa part arrêté au tarif de 1439€, on assisterait ainsi à une hausse de 100€ sur le dispositif le plus haut de gamme.

Avec des ventes de S21 jugées décevantes par Samsung et un terminal pointé du doigt pour son manque d'innovations, il est étonnant de voir la marque gonfler, ains ses tarifs. Reste à attendre la présentation officielle pour savoir ce dont il retourne.