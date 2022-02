Samsung Galaxy S22 Ultra : disponible sur le site officiel avec des bonus

Samsung présentait il y a quelques semaines sa nouvelle gamme de smartphones avec la série Galaxy S22 composée de trois modèles.

On y retrouve un affichage AMOLED de 6,1 à 6,8 pouces en résolution FHD+ pour les Galaxy S22 et Galaxy S22+ et QHD+ pour le Galaxy S22 Ultra. Le SoC est un Exynos 2200 gravé en 4 nm avec une partie graphique RDNA d'AMD, avec compatibilité 5G.

Ces derniers fonctionnent sous Android 12 avec la surcouche One UI 4.1, et disposent de qualités photographiques indéniables avec notamment l'amélioration de la photo de nuit, qualifiée par Samsung de Nightography.

Les Samsung Galaxy S22 et S22+ possèdent trois capteurs dont un module principal de 50 megapixels et une capacité de zoom sans perte x3, alors que le plus haut de gamme Smsung Galaxy S22 Ultra dispose pour sa part de quatre capteurs avec module principal 108 megapixels, ultra grand angle et deux téléobjectifs permettant du zoom sans perte jusqu'à x10 et un Space Zoom x100.

Signalons également la charge rapide filaire jusqu'à 45W pour les Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Rappelons que les précommandes des Galaxy S22 et S22+ sont disponibles du 9 février au 10 mars avec en cadeau des écouteurs Galaxy Buds Pro, une offre de 100 € de bonus pour la reprise d'un ancien smartphone ainsi que l'assurance Samsung Care+ offerte. Ces modèles profiteront également de coloris exclusifs : Bleu ciel, Gris, Crème et Violet, pour lesquels Samsung vous offre une coque transparente et un chargeur sans fil pour toute commande réalisée entre le 9 février et le 10 mars 2022, dans la limite des stocks disponibles.

Concernant l'offre de lancement du Galaxy S22 Ultra, cette dernière est effective dès aujourd'hui, donc du 25 février au 30 avril et permet d'obtenir 100 € de bonus pour la reprise d'un ancien appareil, l'assurance Samsung Care+ offerte et 150 € de remboursés pour l'achat d’un ou plusieurs accessoires Samsung, de Galaxy Buds ou d'une Galaxy Watch.