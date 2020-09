Samsung Galaxy Tab Active3 : la tablette tactile renforcée pour utilisation en extérieur

Le marché des tablettes tactiles est dominé par les iPad et iPad Pro d'Apple mais des tablettes Android restent régulièrement proposées dans un segment en baisse mais qui a retrouvé quelques couleurs après le confinement imposé en début d'année par le coronavirus.

Le groupe Samsung tente sa chance en visant le marché professionnel avec une tablette tactile Galaxy Tab Active3 dotée d'une coque renforcée pour permettre une utilisation en extérieur et en environnements industriels difficiles, qui succède à la Galaxy Tab Active2.

La coque est certifiée MIL-STD-810H et pourra supporter des chutes jusqu'à 1,5 mètre de hauteur et elle offre une étanchéité IP68 la protégeant des immersions mais aussi des infiltrations de poussière.

Restant compacte avec un affichage 8 pouces 1900 x 1200 pixels (dalle LCD), elle embarque un SoC Exynos 9810 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible par carte microSD.

La tablette est également dotée d'un capteur photo avant de 5 megapixels pour la viosioconférence et d'un module arrière de 13 megapixels avec support Google ARCore pour la réalité augmentée.

La batterie de 5050 mAh a la bonne idée d'être amovible, avec charge rapide et avec un mode laissant la tablette fonctionner sans batterie si elle est branchée à une prise murale.

Le tablette Galaxy Tab Active3 accueille un stylet S Pen (lui aussi certifié IP68) et pourra fonctionner avec les scanners de code-barre tandis que le mode DeX permettra de créer l'équivalent d'un client léger une fois relié à un écran, toujours avec la sécurisation de niveau entreprise Samsung Knox.

La tablette tactile fonctionne sous Android 10 et supporte le WiFi 6. Il est possible d'y ajouter un modem 4G LTE et elle pourra être sécurisée par lecteur d'empreintes ou reconnaissance faciale.

La tablette Samsung Galaxy Tab Active3 est annoncée en Europe et en Asie pour commencer mais son tarif n'est pas connu.