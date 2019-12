Samsung Galaxy Tab S6 5G : la première tablette Android 5G

Lancée l'été dernier, la tablette Galaxy Tab S6 de Samsung se positionne commme un modèle Android haut de gamme avec son SoC Snapdragon 855 associé à 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage.

Elle embarque également un bel affichage Super AMOLED et exploite un stylet S Pen, ce qui en fait un outil polyvalent pour le divertissement comme pour la productivité et une alternative aux tablettes iPad Pro d'Apple.

Si elle était annoncée en variante 4G à son lancement, il semble qu'elle sera bientôt aussi proposée en version 5G. Le site SamMobile relève qu'une Galaxy Tab S6 5G (référence SM-T866) a fait son apparition sur le site officiel de Samsung Corée.

Elle devrait logiquement profiter du modem Snapdragon X50 accompagnant le SoC Snapdragon 855 et elle pourrait être annoncée pour le salon CES 2020 de Las Vegas dans quelques semaines.

Le prix de la Galaxy Tab S6 5G n'est pas encore connu et rien n'est encore dit sur une éventuelle commercialisation en dehors du marché coréen.