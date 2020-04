Samsung annonce la Galaxy Tab S6 Lite

Après plusieurs fuites, Samsung officialise la Galaxy Tab S6 Lite qui n'est donc pas réellement une surprise. Cette tablette Android est annoncée moins d'un an après le lancement de la Galaxy Tab S6 dans le premium et sera proposée à un prix plus abordable.

La question du prix demeure toutefois encore en suspens pour la Galaxy Tab S6 Lite. Samsung ne communique pas à ce sujet et se contente d'indiquer pour la France, une commercialisation à partir du 30 avril en version Wi-Fi (a priori 400 €) et 4G. Elle sera en précommande dès le 20 avril.

Avec ce format Lite, la tablette fait une croix sur l'écran Super AMOLED de 10,5 pouces de la Galaxy Tab S6 (2560 x 1600 pixels) et se rabat sur un écran de 10,4 pouces à technologie TFT (LCD) avec une définition de 2000 x 1200 pixels, une luminosité de 400 cd/m². Exit le capteur d'empreintes digitales optique sous l'écran.

La Galaxy Tab S6 Lite est équipée d'un SoC Exynos 9611 - que l'on retrouve dans le Samsung Galaxy A51 - associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. À l'avant, c'est un capteur photo de 5 mégapixels, tandis que ce n'est plus un double mais un simple capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière pour un enregistrement vidéo FHD à 30 images par seconde.

On retrouve non plus quatre mais deux haut-parleurs étalonnés par AKG et compatibles avec son Dolby Atmos. Avec des connectivités sans fil Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4 et 5 GHz), Bluetooth 5.0 et 4G LTE (au choix donc), la tablette embarque une batterie de 7040 mAh pour une autonomie de jusqu'à 13 heures en lecture vidéo.

Samsung souligne la présence d'une prise jack 3,5 mm absente de la Galaxy Tab S6. S'il n'est pas fait mention du mode Samsung DeX, le stylet S Pen - qui se fixe magnétiquement sur le côté de la tablette - avec ses 4096 points de pression est bien mis en évidence.



La Galaxy Tab S6 Lite fonctionne avec Android 10 et interface One UI 2.1.