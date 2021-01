Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ en second écran pour PC Windows

Une fonctionnalité de second écran permet d'associer la Galaxy Tab S7 de Samsung à un PC Windows 10.

Samsung a lancé ses tablettes tactiles Galaxy Tab S7 et S7+ en août dernier. Lors de leur présentation, le groupe coréen avait évoqué son partenariat avec Microsoft et pour en faire un second écran avec des PC équipés de Windows 10.



Dans le cadre du déploiement de la mise à jour One UI 3 (Android 11), Samsung annonce cette fonctionnalité de second écran avec un mode étendu et dupliqué.

Le mode étendu permet de connecter un PC Windows et de travailler avec deux applications sur chaque écran. Le mode dupliqué permet de partager les applications ou documents ouverts sur tablette directement sur l'écran de l'ordinateur portable.

Samsung avait fait allusion à une exclusivité pour ses propres ordinateurs portables sous Windows, mais il semble au final que la fonctionnalité de second écran est également compatible avec tout PC profitant du support WiDi (Wireless Display) et de Windows 10 en version 2004 au minimum.

Utiliser la Galaxy Tab S7 / S7+ comme écran secondaire d'un PC Windows fait penser à l'utilisation d'un iPad comme écran secondaire d'un ordinateur Mac d'Apple avec Sidecar. Samsung continue sinon de jouer la complémentarité et une expérience de continuité avec ses autres appareils, dont le Galaxy S21 et les Galaxy Buds Pro.