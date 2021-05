Tablettes tactiles Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ : des promotions et des cadeaux sur le site officiel

Pensées pour le divertissement comme pour la productivité, les nouvelles tablettes tactiles Galaxy Tab S7 et S7+ s'invitent sur le terrain des iPad Pro.

Dévoilées officiellement en août dernier par Samsung, numéro deux du marché derrière Apple, les tablettes tactiles Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ se sont imposées comme les seules concurrentes valables face aux iPad et iPad Pro de la marque à la pomme. Si ces dernières vous intéressent, c'est le moment de craquer sur le site officiel de Samsung qui propose d'importantes promotions et cadeaux.

Pour rappel la Galaxy Tab S7 propose un écran de 11 pouces LCD IPS et la Galaxy Tab S7+ de 12,4 pouces mais AMOLED pour un confort amélioré. La S7 propose ainsi une définition WQXGA (2560 x 1600 pixels) et la S7+ WQXGA+ (2800 x 1752 pixels) avec des espaces colorimétriques différents.

Elles proposent toutes les deux un rafraîchissement d'écran 120 Hz pour des animations plus fluides et gèrent le stylet S Pen, idéal pour s'en servir comme outil de prise de notes ou de croquis, plusieurs applications de dessin en plus de Samsung Notes sont d'ailleurs préinstallées.

Elles sont animées par un puissant SoC Snapdragon 865+ avec compatibilité 5G selon les modèles, épaulé par de 6 à 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 / 256 / 512 Go, extensible par carte microSD jusqu'à 1 To.

La batterie, de 8000 ou 10 000 mAh, permettra une bonne autonomie et profite d'une charge rapide 45W. Les deux tablettes restent très fines avec respectivement 6,3 mm et 5,7 mm d'épaisseur.

Au niveau photographié, on trouve un double capteur photo 13 + 5 megapixels avec flash et capacité d'enregistrement vidéo 4K 30 fps et un mode photo de nuit.

Les tablettes Galaxy Tab S7 / S7+ sont disponibles en de nombreux modèles :

Galaxy Tab S7 6 Go RAM / 128 Go stockage : 719 € (et 769 € avec 4G)

(et avec 4G) Galaxy Tab S7 8 Go RAM / 256 Go stockage : 749 € (et 849 € avec 4G)

(et avec 4G) Galaxy Tab S7+ 6 Go RAM / 128 Go stockage : 899 € (et 1049 € avec 5G)

(et avec 5G) Galaxy Tab S7+ 8 Go RAM / 256 Go stockage : 1029 € (et 1149 € avec 5G)



Mais jusqu'au 31 mai 2021, vous pourrez bénéficier de nombreuses offres promotionnelles :