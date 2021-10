Galaxy Tab S8 : les tablettes premium de Samsung se dévoilent en images

Samsung prépare de nouvelles tablettes Android premium avec les Galaxy Tab S8 dont on peut découvrir un aperçu grâce aux rendus apparus sur la Toile.

Si les iPad / iPad Pro dominent le marché des tablettes tactiles, Samsung ne désespère pas de se faire une place sur le segment avec des tablettes premium Galaxy Tab S.

La prochaine évolution sera la série Galaxy Tab S8 et quelques informations ont déjà circulé, pressentant l'intégration du SoC Snapdragon 895 / 898 de Qualcomm plutôt qu'un SoC Exynos et une possible charge rapide 45W.

On en sait maintenant un peu plus sur la tablette avec la diffusion de rendus par le leaker @OnLeaks, en association avec le site Zouton. Ils montrent une tablette aux bordures relativement fines avec à l'arrière un double capteur photo qui embarquerait un module 5 megapixels et un autre de 13 megapixels.

Les rendus montrent aussi des lignes d'antenne au niveau des tranches supérieures et inférieures qui annoncent une compatibilité 5G. On distingue également sur les tranches supérieures et inférieures 4 grilles de haut-parleurs.

Selon les quelques informations glanées, la Galaxy Tab S8 serait dotée d'un affichage 11 pouces avec dalle LCD et résolution 1600 x 2560 pixels, le tout avec un rafraîchissement 120 Hz.

La source évoque ici plutôt un SoC Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et la présence d'une batterie de 8000 mAh. Le maintien d'un SoC Snapdragon 888 peut suggérer que la tablette aurait dû être lancée cette année mais qu'elle a connu un report, vraisemblablement en lien avec la pénurie de composants actuelle.

L'ensemble tourne sous Android 11 avec surcouche One UI. Pour ce qui est du lancement, début 2022 (janvier ou février) semble le plus probable.