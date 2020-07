Samsung Galaxy Watch 3 : les nouveaux gestes s'affichent en animation

Samsung a ainsi déjà partagé quelques informations sur sa prochaine montre connectée, la Galaxy Watch 3, notamment en diffusant quelques animations des nouvelles fonctionnalités qui seront proposées.

En marge de ces animations, EvLeaks nous a également gratifiés de rendus officiels de la montre, qui adopte un design traditionnel de l'horlogerie, avec un cadran de plus en plus compact et un bracelet en cuir assez chic.

C'est au coeur de l'application Galaxy Watch 3 Plugin que XDA Developers a mis la main sur les animations présentant les commandes gestuelles de la montre. On peut ainsi voir deux animations qui permettront d'ignorer un appel ou de l'accepter. Dans le premier cas, il suffira de faire pivoter son poignet, dans le second il faudra ouvrir et fermer sa main.

Le second geste permettra également de prendre une capture d'écran de la montre. XDA évoque également la présence d'une détection de chute : une alarme retentira alors pendant 60 secondes avant d'envoyer un message avec coordonnés GPS à un contact d'urgence.

La présentation de la Galaxy Watch 3 est attendue le 5 aout prochain dans le cadre de la conférence Unpacked.