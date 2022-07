Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro : les montres connectées se montrent sous toutes les coutures

Le mois d'août sera riche en annonces chez Samsung. Outre les smartphones pliants Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, le fabricant dévoilera une nouvelle gamme de montres connectées Galaxy Watch5.

Le leaker Evan Blass diffuse déjà en amont des rendus détaillés des deux montres prévues : Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro, qui permettent de les découvrir sous tous les angles.

Le modèle Pro, nom de code Project X, est la continuité de la Galaxy Watch4 Classic et sera proposé avec ou sans modem 4G, en coloris noir ou gris titane. On s'attend à un boîtier 45 mm un peu plus épais du fait de la présence d'une batterie plus conséquente, et cette fois sans la fameuse couronne rotative, remplacée par une version virtuelle.

Une Galaxy Watch5 plutôt Active

La Galaxy Watch5, nom de code Heart, aura droit pour sa part à des boîtiers 44 et 40 mm et proposera un design très similaire à celui de la Galaxy Watch4. Les deux montres connectées devraient embarquer le système WearOS 3.5 avec une surcouche One UI Watch 4.5.

Côté prix, on s'attend à environ 300 € (version 40 mm) et 350 € (version 44 mm) pour la Galaxy Watch5, avec 50 € de plus pour les variantes avec modem 4G, et 490 € pour la Galaxy Watch5 Pro, grimpant à 540 € pour le modèle LTE. Des tarifs qui devront être vérifiés lors de l'événement Galaxy Unpacked le mois prochain.