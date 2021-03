Samsung Galaxy Week : le plein de promotions sur les smartphones, tablettes, écouteurs et montres connectées !

Pour sa Galaxy Week, Samsung propose de bien démarrer le printemps avec des promotions et accessoires offerts sur des smartphones, écouteurs, tablettes tactiles et montres connectées. C'est le moment d'en profiter !

C'est bientôt le printemps, les arbres regagnent leur feuillage, les fleurs éclosent...et les promotions bourgeonnent chez Samsung ! Pour sa Galaxy Week fêtant le printemps, le fabricant propose des propositions sur ses smartphones, tablettes tactiles et montres connectées avec des bonus reprises et des accessoires offerts.

Smartphones

La gamme Galaxy S21, avec ses trois modèles Galaxy S21 / S21+ et S21 Ultra, constitue la référence de la marque et la démonstration de son savoir-faire, le tout agrémenté d'une compatibilité 5G. Écran AMOLED, processeur Exynos 2100, capteur photo allant jusqu'à 108 megapixels, ils sont le reflet du savoir-faire de la marque.

Samsung propose pour l'achat de l'un des modèles une remise immédiate de 70 € avec le code GALAXYWEEK, mais aussi 100 € de bonus reprise (en plus de la valeur de reprise d'un ancien smartphone).

A ceci s'ajoute 30% de remise sur les accessoires associés (étuis, coques, chargeur, Galaxy Buds Live et Buds Pro) et un tracker SmartTag offert.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est le dernier smartphone avec écran pliable de la marque avec affichage Super AMOLED se repliant vers l'intérieur, SoC Snapdragon 865+ avec compatibilité 5G et triple capteur photo 12 megapixels.

Pour l'achat de ce modèle, Samsung offre une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds Live, 200 € de bonus reprise sur un ancien smartphone et un tracker SmartTag.

Le Galaxy Z Flip 5G possède aussi un affichage repliable, mais cette fois avec un format clapet lui donnant un aspect compact. Compatible 5G grâce à son SoC Snapdragon 865+, il renouvelle le genre et se démarque assurément par son style.

Son acquisition donne droit à une paire d'écouteurs Galaxy Buds Live offerte, 100 € de bonus reprise et un tracker SmartTag offert.

Le Galaxy S20 Fan Edition rassemble toutes les qualités de la gamme Galaxy S20 à un tarif attractif. Il profite en ce moment d'un remboursement allant jusqu'à 100 € en plus de 100 € de bonus reprise et un tracker SmartTag offert.

Pour les amateurs d'écriture, de prise de notes et de croquis, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra 5G combinent de solides performances et un écran Super AMOLED avec toutes les commodités du stylet S Pen.

L'achat de l'un des deux modèles permet de profiter de 260 € de remise immédiate, de 100 € de bonus reprise et d'un SmartTag offert.

Enfin, en milieu de gamme, le Samsung Galaxy A41 profite de 50 € de remise immédiate d'un SmartTag offert, tandis que le Galaxy A51 donne droit à 80 € de remise immédiate et un SmartTag offert.

Tablettes tactiles

La haut de gamme dans les tablettes tactiles de Samsung est constitué par les Galaxy Tab S7 et S7+ avec écran LCD IPS ou AMOLED en 120 Hz, SoC Snapdragon 865+ et support du stylet S Pen.

A l'achat, Samsung propose 100 € de bonus reprise, deux ans d'assurance Samsung Care+ comprise et jusqu'à 150 € remboursés.

Plus mainstream, la Galaxy Tab S5e dispose d'un affichage Super AMOLED et d'un capteur photo 13 megapixels capable d'enregistrement vidéo 4K. Elle profite de 50 € de remise immédiate, mais aussi de 50 € de bonus reprise, avec un SmartTag offert.

Pour les tablettes tactiles encore plus abordables, on trouvera :

Montres connectées

Les montres connectées sont un domaine sur lequel Samsung est présent depuis les débuts permettant d'obtenir au fil des générations des produits très aboutis. Les plus exigeants pourront se tourner vers la Galaxy Watch3 Titane qui profite d'une offre spéciale sur les écouteurs Buds Live (20% de remise sur leur achat combiné) + 50 € de bonus reprise et un bracelet silicone offert ou bien vers la Galaxy Watch3 avec l'offre spéciale Buds Live (20% de remise sur leur achat combiné) + un bracelet silicone offert.

Et pour faciliter encore l'achat du combo montre connectée Galaxy Watch3 et écouteurs Galaxy Buds Live, Samsung propose une Offre ultra connectée avec 20% de remise immédiate sur l'achat des deux accessoires.

La Galaxy Watch Active2 joue pour sa part sur la sobriété de son design et ses fonctions sportives. Elle est proposée durant la Galaxy Week avec 50 € de remise immédiate et un SmartTag offert.

Parmi les accessoires en promotion, on trouvera enfin les écouteurs sans fil Galaxy Buds Live avec leur design ouvert et leur format haricot se logeant au creux de l'oreille.

Ils sont actuellement proposés avec 30 € de remise immédiate ou bien profitent de l'offre ultra connectée avec l'achat d'une montre Galaxy Watch3 (20% de remise sur l'achat des deux produits).

Pour suivre son activité au quotidien et réaliser ses entraînements sportifs, le bracelet connecté Galaxy Fit2 sera l'accessoire léger et discret du maintien en bonne santé. L'accessoire est proposé actuellement avec 10 € de remise immédiate.