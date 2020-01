Le Samsung Galaxy Z Flip s'affiche en rendus et en vidéo

Samsung prépare la sortie de son nouveau smartphone à écran pliable et l'on connait désormais son nom officiel : le Z Flip. On découvre également le terminal dans des rendus et une vidéo.

C'est à nouveau LetsgoDigital qui nous propose des rendus du Z Flip, le prochain smartphone de Samsung doté d'un écran pliable. Pour cette version, Samsung a choisi de proposer un terminal pliable façon clapet, contrairement au Galaxy Fold qui s'ouvrait comme un livre.

Celui que l'on connaissait comme le Galaxy Bloom jusqu'ici proposera un écran de 6,2 pouces AMOLED, un double capteur photo (qui pourrait se limiter à 2x12MP), un Soc Qualcomm Snapdragon 855 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une fiche technique qui n'en fera pas le plus puissant des smartphones à sa sortie, mais Samsung espère économiser pour proposer un terminal bien plus accessible que son Fold.

Le smartphone pourrait être équipé de deux batteries : une pour son écran, l'autre pour la carte mère et ses composants. Le Galaxy Z Flip viendra concurrencer le Motorola Rzr qui affiche un design assez proche.

Selon LetsGoDigital, le Galaxy Z Flip pourrait être commercialisé autour des 1600 euros, certes moins cher que le Fold et ses 2000 euros, mais un tarif qui reste particulièrement élevé.