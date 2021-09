Samsung Galaxy Z Flip3 : découvrez comment obtenir le smartphone pliable à moins de 200 € !

Pour rappel, le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip3 a été dévoilé officiellement le 11 août dernier. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,7" (2640 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis qu'un second écran de 1,9 pouce avec protection Gorilla Glass 7 est sur la face externe. Il est accompagné d’un processeur Snapdragon 888 avec la puce graphique Adreno 660, le tout avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace disque.

Sur la coque, on observe la présence de deux capteurs photo de 12 MP et un capteur de 10 MP sur l'avant du smartphone. Il est aussi compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Le Z Flip3 est équipé d’une batterie de 3300 mAh. Pour finir, le One UI est installé sur le smartphone et il est basé sur Android 11.

Mais comment peut-on obtenir le smartphone à moins de 200 € alors qu'il est facturé plus de 1000 € ? En cumulant de nombreux avantages proposés par Samsung uniquement sur son site officiel, vous pouvez en effet bénéficier de jusqu'à 860 € de remise !

Fait rare, Samsung propose en effet de reprendre votre smartphone avec un bonus de 300 € ! Pour ce faire, vous devez aller sur la page du mobile Galaxy Z Flip3 et sélectionner l'offre de reprise.

Il suffit donc de sélectionner le type de votre mobile et de bénéficier de la réduction en fonction de l'état de ce dernier. A noter que vous pouvez également fournir une tablette. Pour un smartphone récent et haut de gamme, vous pouvez donc bénéficier du Galaxy Z Flip3 à moins de 200 €.

Avec un téléphone différent comme l'OPPO Find X2 lite vous bénéficiez de 380 € de réduction sur l'achat du Galaxy Z Flip3.

Le montant de la somme est immédiatement réduit, et une fois le smartphone reçu, il suffit simplement d'envoyer son ancien téléphone avec le carton préaffranchi fourni par Samsung.

A noter que la même méthode fonctionne avec le Samsung Galaxy Z Fold3 permettant de l'obtenir à prix réduit.