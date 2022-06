Samsung Galaxy Z Flip4 : n'espérez pas de grands changements

Le smartphone pliant Galaxy Z Flip3 a connu un vrai succès en 2021 en se positionnant sur un tarif haut de gamme mais plus abordable et a contribué à démocratiser les écrans pliables, malgré quelques faiblesses, comme l'autonomie.

Son successeur, le Galaxy Z Flip4, devrait reprendre un design en bonne partie similaire avec des caractéristiques remises au goût du jour mais pas forcément très différentes.

C'est du moins ce qui ressort de la fiche technique diffusée par le leaker Yogesh Brar, dévoilée en avance comme l'a été celle du Galaxy Z Fold4.

Pas de grands changements à prévoir

Ce dernier évoque un affichage souple repliable de 6,7 pouces FHD+, avec dalle Super AMOLED et rafraîchissement 120 Hz.

On trouvera un poinçon logeant un capteur photo de 10 megapixels. L'écran externe offrira une diagonale de 2,1 pouces et sera lui aussi de type Super AMOLED.

Credit : @OnLeaks

Le Galaxy Z Flip4 profitera du dernier SoC premium de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Le leaker évoque une batterie de 3700 mAh avec une charge rapide de 25W et sans fil de 10W.

Pour la partie photo, le smartphone proposera un double capteur photo avec un module grand angle de 12 megapixels et un ultra grand angle également de 12 megapixels.

Le Galaxy Z Flip tournera logiquement sous Android 12 avec la surcouche OneUI 4 et sera en principe annoncé durant le mois d'août. Reste à voir si Samsung aura amélioré la charnière et réduit la pliure centrale.