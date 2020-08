Samsung Galaxy Z Fold 2 : le smartphone avec écran pliable se renouvelle légèrement

Le smartphone Galaxy Fold de Samsung, lancé en 2019, a donné le coup d'envoi des appareils mobiles dotés d'écrans souples repliables, à la fois smartphone ou tablette tactile.

Ce premier modèle a souffert de quelques défauts de jeunesse ayant retardé son lancement mais son rôle de démonstrateur technologique a parfaitement fonctionné et montré que ce type d'appareil pouvait avoir sa place sur le marché.

Ayant appris de ses erreurs, Samsung a annoncé son successeur lors de son événement Galaxy Unpacked et dévoilé le Galaxy Z Fold 2, évolution continuant d'explorer ce nouveau segment.

Du côté du design général, les choses changent peu avec un affichage souple de 7,6 pouces se repliant sur lui-même comme un livre. Il se pare cependant du verre OTG utilisé avec le Galaxy Z Flip et abandonne l'encoche pour un poinçon dans l'écran. Par ailleurs, il profite désormais d'un rafraîchissement d'écran de 120 Hz.

La charnière, point faible du Galaxy Fold, a été revue sur le Galaxy Z Fold 2 pour éviter les risques d'endommagement de l'écran et le Flex Mode du Galaxy Z Flip lui a été ajouté lorsque le smartphone est à moitié replié.

L'écran externe profite d'une plus large diagonale de 6,2 pouces qui permettra d'utiliser le smartphone plus efficacement lorsqu'il est en mode replié. Parmi les nouveautés du Galaxy Z Fold 2, on notera principalement la présence d'un SoC Snapdragon 865+ lui apportant aussi une compatibilité 5G.

Comme attendu, le smartphone présente trois capteurs photo au dos, dont les caractéristiques ne sont pas encore connues. Samsung ne fait en effet ici qu'une présentation sommaire de son smartphone, les détails devant être fournis plus tard en septembre. Le prix reste lui aussi encore inconnu, comme la date de lancement.