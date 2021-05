Samsung Galaxy Z Fold 3 / Galaxy Z Flip 3 : des rendus dévoilent leur design

Les évolutions des smartphones avec écran pliable de Samsung sont attendues cet été mais leur design semble se dévoiler dès à présent à travers plusieurs publications Twitter.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le Galaxy Z Fold 3 tel que montré ici est assez différent de la logique de design du de la série Galaxy S21avec un triple capteur photo en alignement vertical mais détaché de l'angle du smartphone.

Il serait bien le premier smartphone de la marque à proposer un capteur photo avant logé sous l'écran, signe que la technologie UDC (Under Display Camera) serait enfin mature.

Le Galaxy Z Fold 3 sera également compatible avec le stylet S Pen, fonctionnalité héritée du Galaxy Note et qui se retrouve à présent sur d'autres smartphones comme le Galaxy S21 Ultra.

Il est question d'un stylet S Pen hybride à pointe douce pour ne pas endommager l'écran souple qui devrait par ailleurs profiter d'une protection spécifique, selon les dénominations déposées par Samsung auprès des offices de brevet ("Frame Armor", "Pro Shield"...).

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le Galaxy Z Flip 3 se montre aussi dans des images et animations tirées de ce qui semble être une vidéo de présentation. Le principal élément distinctif est un dos en deux tons rappelant ce que propose Google avec ses smartphones Pixel.

La partie la plus sombre comporte un double capteur photo avec flash et un affichage secondaire, plus grand que sur la version actuelle, qui affichera des notifications et qui pourrait être tactile, permettant des interactions avec des boutons virtuels.