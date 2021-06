Samsung Galaxy Z Fold 3 : un tarif bien plus attractif ?

Les smartphones avec écran repliable ont fait leur apparition en 2019 et ont confirmé leur intérêt en 2020 mais ils occupent pour la plupart le segment de l'ultra premium, bien au-delà des 1000 €.

Dans le cas de la série Galaxy Z Fold, la grille tarifaire se situe même du côté des 2000 €, entre nouveauté du produit et production limitée. Maintenant que ce type d'appareil semble être bien installé dans le paysage et que les technologies commencent à être mieux maîtrisées, les prix pourraient commencer à baisser.

C'est ce que laisse entendre une rumeur venue de Corée du Sud afffirmant que les prix des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 vont connaître une baisse sensible par rapport aux tarifs pratiqués jusque là.

On évoque ainsi une baisse de 20% du prix du Galaxy Z Fold 3, ce qui le laisserait toujours bien au-delà des 1000 € mais le rendrait néanmoins plus abordable et encore plus attractif lors des opérations promotionnelles.

Et, bonne nouvelle, cette baisse de prix ne se ferait pas au détriment de la configuration mémoire qui ne devrait pas changer par rapport à l'actuel Galaxy Z Fold 2.

Les nouveaux smartphones de Samsung sont attendues durant le mois d'août à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked.