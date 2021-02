Pour la Saint-Valentin, un Galaxy Z Fold2 acheté, deux paires de Galaxy Buds Live offertes !

Parmi les premiers à se lancer sur le nouveau segment des smartphones avec écran pliable, le groupe Samsung a peaufiné son modèle phare pour en faire le Galaxy Z Fold2, véritable démonstration technique en matière de technologies mobiles et avant-goût de ce qui se prépare ces prochaines années.

Doté d'un affichage extérieur de 6,2 pouces HD+ et d'un écran interne souple de 7,6 pouces une fois déplié, il peut aussi bien faire office de smartphone que de tablette compacte.

A bord, on trouvera le puissant SoC Snapdragon 865+ cadencé à 3,1 GHz avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone sait aussi faire de la photo mobile avec son triple capteur 12 + 12 + 12 megapixels avec possibilité d'enregistrement vidéo 4K.

La puce embarquée lui apporte en outre une compatibilité 5G (sub-6 GHz et mmWave) ainsi que les connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Et justement, pour fêter la Saint-Valentin, Samsung offre non pas une mais deux paires d'écouteurs Bluetooth Galaxy Buds Live pour l'achat d'un Galaxy Z Fold2.

Pour rappel, ce sont les écouteurs sans embouts et en forme de haricot à glisser dans le creux de l'oreille pour profiter d'un son de qualité avec réduction active de bruit.

Le Galax Z Fold2 est proposé au tarif de 2020 € mais bénéficie de 200 € de remise immédiate avec la reprise d'un ancien appareil, et d'un an de service Samsung Care+ offert (assurance contre la casse accidentelle) ainsi qu'un Galaxy SmartTag gratuit.

L'opération Saint-Valentin est valable jusqu'au 14 février et se déroule sur le Samsung Shop, jusqu'à épuisement des stocks !