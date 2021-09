Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 : Samsung propose des promotions et des cadeaux pour ses smartphones pliables !

Commençons avec le Samsung Galaxy Z Fold3, le dernier smartphone pliable de la marque. Il dispose d'un écran Infinity Flex de 7,6" avec une définition de 2208 x 1768 pixels, qui passe lorsque qu'il est plié à 6,2". L’affichage permet d’avoir plusieurs applications en même temps sur l’écran et peut devenir un bon compagnon de productivité.

Le smartphone est propulsé par un SoC Snapdragon 888 accompagné de la puce graphique Adreno 660. On observe aussi 15 Go de RAM et 256 ou 512 Go d’espace de stockage selon les modèles. Du côté de l’OS, on constate l’utilisation de One UI basé sur Android 11.

Sur le dos du smartphone, un triple capteur photo est présent avec trois objectifs de 12 MP et en frontal, on observe 2 capteurs de 16 et 4 MP. Ils permettent un enregistrement vidéo en 8k à 30 images par seconde. Le smartphone est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Pour finir, le Z Fold3 est accompagné d’une batterie de 4400 mAh permettant une journée d’utilisation.

Jusqu'à la fin du mois de septembre, le Samsung Galaxy Z Fold3 est en promotion sur le site de Samsung avec plusieurs réductions et cadeaux :

100 € de bonus de reprise sur votre ancien smartphone

L’assurance Samsung Care + offerte pendant un an

5% en points Samsung Reward

150 € remboursés avec l’achat d’un accessoire éligible à l’offre

150 € de remise sur une sélection d’accessoires, montres ou écouteurs sans fil



Le Samsung Galaxy Z Fold3 256 Go est au prix de 1799 € et la version 512 est au prix de 1899 € sur le site du constructeur.



Passons au smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 qui est le second smartphone pliable présenté par le constructeur. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,7" pour une définition de 2640 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est pourvu d’un SoC Snapdragon 888 accompagné de la puce graphique Adreno 660. On y observe aussi 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace disque. Comme sur le précédent smartphone, One UI est installé basé sur Android 11.

Du point de vue de la photo, on note la présence à l’avant de deux capteurs photo de 12 MP et à l’arrière d'un seul de 10 MP. Le smartphone est aussi compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Pour finir, le Z Flip3 est équipé d’une batterie de 3300 mAh.

Sur le site Samsung, une succession de bons plans s’affiche pour ce smartphone :

100 € de bonus de reprise sur votre ancien smartphone

L’assurance Samsung Care + offerte pendant un an

5% en points Samsung Reward

150 € remboursés avec l’achat d’un accessoire éligible à l’offre

150 € de remise sur une sélection d’accessoire, montres ou écouteurs sans fil



Vous trouverez sur le site officiel du constructeur le smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 128 Go au prix de 1059 € et la version 256 Go à 1109 €.