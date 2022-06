Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 : Samsung espère doubler ses volumes de livraison

| Source : Korea IT News

Le groupe coréen a été agréablement surpris du succès de ses smartphones pliants Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 et il a même eu du mal à répondre à la demande malgré le prix élevé des appareils mobiles (surtout pour le premier).

Rendu supposé du Galaxy Z Flip4 (credit : @OnLeaks)

Les affichages pliables semblent plaire au public et la firme compte bien maintenir le leadership obtenu par son rôle de pionnier et son savoir-faire en la matière avec la prochaine génération Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 attendus durant le mois d'août.

Toujours plus de smartphones pliants

Les détails concernant leur design et les caractéristiques se sont multipliés ces dernières semaines, signe d'un rapprochement de l'annonce officielle, et il se murmure que Samsung envisagerait d'atteindre un volume de 15 millions de smartphones pliants, le double environ de l'an dernier.

Une partie de la problématique repose sur la capacité de production des écrans souples, encore difficiles à obtenir en très grandes quantités, ce qui limite aussi l'accès d'autres fabricants à la technologie.

Et selon le Korea IT News, Samsung espère également rééquilibrer la demande en faveur du Z Fold4 en abaissant quelque peu son prix. L'an dernier, le Galaxy Z Flip3 a pris fortement l'ascendant grâce à un tarif plus abordable, même si Z Fold3 a intégré des innovations comme le capteur photo avant caché sous l'écran.

La baisse de prix serait rendue possible par un plus grand recours aux fournisseurs de composants chinois. La production de masse doit démarrer fin juin.