Samsung Galaxy Z Fold 4 : le design du smartphone avec écran pliable en fuite

Le succès des séries Galaxy Z Fold et Z Flip étant assez net malgré leur tarif élevé, Samsung prépare une nouvelle génération et compte mettre les moyens en production.

Les modèles Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 devraient être dévoilés durant l'été et les premiers indices suggèrent qu'ils conserveront les grandes lignes des versions précédentes en améliorant la fiche technique.

Dès à présent, le leaker @OnLeaks propose avec Smartprix des rendus détaillés du Galaxy Z Fold4. Le smartphone proposera un affichage 6,2 pouces externes et un écran souple repliable de 7,6 pouces à l'intérieur avec un haut taux de rafraîchissement et un capteur photo sous l'écran amélioré.

Un mix entre le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy S22 Ultra

Le smartphone sera légèrement plus épais et un peu plus large que le modèle actuel, tout en perdant quelques millimètres en longueur. A l'arrière, le Galaxy Z Fold4 comprendra toujours trois modules photo mais avec un style rappelant le Galaxy S22 Ultra, à savoir des capteurs sortant directement de la coque.

Pour le reste, le prochain smartphone de référence de Samsung gardera le même style et devrait encore s'imposer sur le jeune segment des smartphones pliants, même si la concurrence est en train de s'organiser avec plusieurs modèles annoncés, notamment chez les fabricants chinois.