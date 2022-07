Samsung Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 : déjà les premières informations

Les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 ne sont pas encore lancés qu'il est déjà question des générations suivantes et de leurs caractéristiques.

Au mois d'août, Samsung renouvellera ses gammes de smartphones pliants avec les modèles Galaxy Z Fold4 et Z Flip4. Ceux-ci verront leur fiche technique remise au goût du jour mais conserveront l'essentiel du design des versions antérieures.

Après avoir connu un joli succès, le géant coréen a de grands espoirs pour cette série et espére écouler jusqu'à 15 millions de ces smartphones d'un nouveau genre qui semblent attirer le public par leurs innovations malgré un tarif élevé.

Rendu supposé du Galaxy Z Fold4

Pour la suite, la firme se montrerait plus prudente. La publication coréenne The Elec indique que Samsung n'anticipe qu'un volume de 10 millions d'unités pour la génération suivante, à savoir les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5, réparti en 2 millions d'unités pour le premier et 8 millions pour le second.

Les effets de l'inflation et des incertitudes économiques, comme le risque d'une récession, seront toujours pesants et expliquent l'approche mesurée de Samsung dans un contexte de baisse des ventes de smartphones.

Nouveau SoC premium, solides capteurs photo

Les deux modèles devraient tout de même profiter du SoC Snapdragon 8 Gen 2 dont il se dit déjà qu'il sera produit en 4 nmpar TSMC et non plus par l'activité fonderie de Samsung.

Selon The Elec, le Galaxy Z Fold 5 sera doté de trois capteurs photo dont un Isocell GN3 de 50 megapixels avec photodiodes 1 µm à l'arrière et un module photo 12 megapixels à l'avant. Les capteurs photo du Galaxy Z Flip5 ne sont en revanche pas encore connus.

Les observateurs s'étonnent tout de même d'une prévision si pessimiste aussi tôt dans le cycle de développement et suggèrent qu'elle pourrait être révisée à la hausse plus tard, en fonction des résultats des Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 et des évolutions économiques.