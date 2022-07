Le Samsung Gaming Hub est déployé (GeForce Now, Stadia, Xbox Cloud Gaming...)

En début d'année, Samsung avait annoncé l'arrivée prochaine d'une plateforme tout-en-un pour la découverte de jeux et pour notamment jouer à des titres sur le cloud. Basé sur son système d'exploitation Tizen, le Samsung Gaming Hub est désormais déployé sur des Smart TV et Smart Monitor de la marque coréenne.

Dans le cadre d'une mise à jour logicielle 1302.5 (ou plus), les modèles concernés sont l'ensemble des Smart TV 2022 (Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED et Lifestyle) et la gamme Smart Monitor 2022.

Avec le Samsung Gaming Hub, Samsung compte parmi ses partenaires Google Stadia, Nvidia GeForce Now, Utomik, ainsi que Microsoft via l'application Xbox qui est disponible sur la plateforme et pour le Xbox Game Pass avec donc des jeux depuis le cloud (abonnés Ultimate).

La dématérialisation des box TV et consoles

D'autres partenariats sont à venir et notamment pour Amazon Luna - qui n'est toutefois pas encore disponible en France - et jusqu'à présent proposé sur Fire TV d'Amazon. La manette peut se connecter via Bluetooth.

Le Samsung Gaming Hub permet de s'abonner directement aux services ou de se connecter avec les identifiants. Il accueille par ailleurs Twitch, Spotify et YouTube, et intègre les consoles de jeu connectées en HDMI.

" L'arrivée du Gaming Hub Samsung sur les Smart TV Samsung 2022 s'inscrit dans la stratégie de la marque de simplifier le quotidien des consommateurs, tout en accompagnant la dématérialisation des services, à l'image de la dématérialisation des Box TV de Bouygues, Free et Orange ", écrit Samsung France.