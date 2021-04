Le géant Samsung à la reconquête du marché PC en France ?

À l'occasion du Galaxy Unpacked, Samsung a présenté trois nouveaux ordinateurs portables. Les Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro et Galaxy Book. Des ordinateurs qui misent sur la connectivité et seront commercialisés en France.

C’est ce 28 avril que Samsung a présenté le Galaxy « le plus puissant ». Parmi eux, trois modèles, les Galaxy Book Pro 360 et Galaxy Book Pro qui misent sur la compacité ainsi que la connectivité et ils sont accompagnés d’un Galaxy Book. Les deux premiers modèles sont en effet équipés d’un écran Super AMOLED avec une définition Full HD couplée des processeurs Intel Core i5 et i7 de 11e génération et un circuit graphique intégré Intel Xe, ce qui leur permet d’être certifiés Intel Evo. Un peu moins portable, le Galaxy Book possède un design moderne et épuré pour un poids de 1,61 kg. Il dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces et profite de la dernière génération de processeur Intel, couplé à 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 256 ou 512 Go.

L’ensemble de la gamme profite de l’écosystème Galaxy de Samsung et du partenariat avec le géant américain Microsoft. La marque évoque des résultats d’autonomie pouvant aller jusqu’à 20 heures une fois la batterie complètement chargée. C’est ainsi que les Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro et Galaxy Book seront disponibles dans l’Hexagone d’ici la fin de l’année nous a promis la firme coréenne, mais aucun prix n’a encore été communiqué.