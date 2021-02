Samsung Glass Lite : les lunettes de réalité augmentée de Samsung en fuite dans une vidéo

Les Samsung Glass Lite font l'objet d'une fuite : un spot vidéo de démonstration créé par Samsung a été récupéré par le leaker WalkingCat qui s'est empressé de le partager sur la toile.

Dans un clip vidéo assez long, on peut ainsi découvrir les lunettes et plusieurs applications laissant préfigurer d'un usage assez ouvert et polyvalent, allant du jeu vidéo aux applications plus productives.

Les lunettes prennent l'apparence de lunettes de vue ou soleil classiques quoique souffrant d'un certain embonpoint. Samsung ne présente pas directement ce que voit l'utilisateur, mais illustre le tout via une projection de l'image dans l'environnement de ce dernier.

Sur le papier, la démonstration est convaincante, mais beaucoup d'autres fabricants de casques et lunettes de réalité augmentée sont déjà passés par là avec des promesses identiques pour un résultat finalement bien éloigné.

Quoiqu'il en soit, on peut voir une utilisation dédiée au jeu avec un écran projeté en grand format face à l'utilisateur, de la vidéo sur YouTube, un bureau virtuel ou une utilisation en drone FPV. Un filtre permettrait d'activer un mode lunettes de soleil d'un seul tapotement et les lunettes pourront être pilotées depuis une smartwatch.

Actuellement, il est difficile de savoir s'il s'agit là d'un modèle à vocation commerciale ou simplement d'un concept.