Samsung Isocell HP3 : le capteur 200 megapixels se fait plus compact

Après le HP1 dévoilé en 2021, Samsung présente son capteur Isocell HP3 de 200 megapixels rendu plus compact en réduisant la taille des photodiodes.

On attend toujours le premier smartphone doté d'un capteur photo 200 megapixels malgré l'annonce du module Isocell HP1 en septembre 2021 mais Samsung lui donne déjà une variante avec l'annonce du module Isocell HP3.

Doté du même nombre de pixels, il est plus compact de 20% par rapport à son prédécesseur du fait de l'utilisation de photodiodes de 0,56 µm au lieu de 0,64 µm, dans un format 1/1,4 pouce.

S'il sera moins encombrant, la diminution de taille des photodiodes pourrait avoir des conséquences sur le rendu en basse lumière. Cette faiblesse potentielle sera compensée par le pixel binning 4 en 1 (technologie Tetra Pixel chez Samsung) permettant de produire des photos de 50 megapixels avec des photodiodes virtuelles de 1,12 µm ou des clichés de 12,5 megapixels avec des pixels de 2,24 µm en fusionnant 16 pixels en 1.

Autofocus Super QPD et Smart-ISO Pro

Le capteur Isocell HP3 s'appuie également sur une solution d'autofocus Super QPD agissant au niveau des pixels et détectant les différences de phase par groupes de 4 pixels dans les directions verticales et horizontales, permettant une mise au point rapide.

Cet autofocus pourra être mis à profit lors de l'enregistrement de vidéos jusqu'en 8K 30 fps ou 4K 120 fps pour un rendu haute qualité.

On retrouvera également sur ce capteur la fonction Smart-ISO Pro de création d'images HDR en fusionnant les données des capteurs avec des valeurs ISO basses, medium et hautes et avec une profondeur de couleur de 14-bit (contre 12-bit pour HP1).

Samsung annonce que son capteur Isocell HP3 de 200 megapixels est déjà disponible avec une production de masse qui débutera cette année.