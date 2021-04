Samsung lance son programme de recyclage des smartphones Galaxy en objets connectés

Il y a plusieurs mois de cela, on apprenait que Samsung préparait un programme visant à permettre aux utilisateurs d'anciens smartphones Galaxy de les ressortir des tiroirs pour leur trouver de nouveaux usages. Sans donner trop de détails, Samsung indiquait une volonté d'aller au-delà du simple circuit de recyclage classique et visait plutôt l'extension de la durée de vie des produits.

Et bien le programme Galaxy Upcycling at Home est désormais lancé dans une phase bêta, avec des applications spécifiques permettant de transformer les appareils en dispositifs connectés pour la maison.

On peut ainsi transformer les appareils en détecteurs sonores via leurs micros et une application dotée d'intelligence artificielle, et associer des actions en fonction des sons identifiés. Samsung prend l'exemple d'un bébé qui pleure, des aboiements de chien, miaulements de chats ou choc qui pourraient renvoyer des notifications à l'utilisateur qui pourra écouter les sons sur son téléphone principal, et agir en fonction.

Les capteurs de luminosité sont également exploités pour mesurer le niveau d'éclairage d'une pièce, et automatiser l'allumage et l'extinction de lumières connectées. On pourra ainsi programmer l'allumage automatique des ampoules si un téléviseur SmartThings est allumé et que l'environnement est trop sombre.

Mais puisque ces applications nécessitent un smartphone allumé en permanence, Samsung déploie également un logiciel qui minimise la consommation énergétique. Pour l'instant le programme n'est lancé qu'aux USA, Royaume-Uni et Corée du Sud.