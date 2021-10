Samsung lance un SSD 980 Pro dédié à la PlayStation 5

Samsung est déjà partenaire de Sony pour la conception et la fourniture du SSD qui anime la machine. Un SSD qui profite d'une technologie exclusive permettant d'atteindre des vitesses de transfert importantes.

Il est donc logique de voir la marque s'inviter sur le marché des SSD prévus pour l'extension de stockage de la PS5.

Pour ce faire, Samsung propose ainsi un SSD M.2 NVMe baptisé 980 Pro qui arbore un imposant système de dissipation thermique. La référence 980 Pro existait déjà au catalogue de la marque, sans aucun dissipateur. Samsung à mis à jour son modèle sur les recommandations de Sony qui préconise l'installation d'un dissipateur sur les SSD M.2 afin de pouvoir exploiter les hautes vitesses de transfert.

Samsung ne fait donc que rassembler un SSD déjà existant avec un dissipateur pour éviter la manipulation aux utilisateurs.

Le 980 Pro propose une vitesse de lecture séquentielle de 7000 Mo/s et écriture de 5100 Mo/s. Commercialisés à compter du 29 octobre, le 980 Pro se déclinera en deux versions : 1To à 249,99$ et 2 To à 449,99$.