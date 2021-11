Samsung dévoile la première mémoire LPDDR5x du marché

La mémoire LPDDR5 est déjà présente dans les smartphones premium et assure de plus grandes vitesses de transfert avec une consommation d'énergie moindre, garantissant les bonnes performances des appareils mobiles.

Durant l'été, le JEDEC a mis à jour la spécification de LPDDR5 et mis en place les critères pour la LPDDR5x, évolution légère mais qui permettra de mieux s'adapter aux besoins de la 5G et de l'intelligence artificielle embarquées.

Le leader mondial des mémoires Samsung ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité de faire montre de son savoir-faire. Le géant coréen annonce donc la première mémoire LPDDR5x du marché avec un composant 16 Gb (2 Go).

Ce dernier permet d'atteindre une vitesse de transfert de 8,5 Gbps, plus élevée que les 6,4 Gbps de la LPDDR5, tout en offrant une consommation d'énergie abaissée de 20%.

La mémoire LPDDR5x de Samsung est gravée en 14 nm et peut être empilée pour constituer des modules de 64 Go. La firme ne donne pas encore de calendrier pour son arrivée dans les smartphones et appareils mobiles.

Il faudra attendre les annonces de nouvelles puces mobiles et guetter une éventuelle première compatibilité LPDDR5x en 2022 ou 2023.