Samsung Micro LED : trois nouveaux téléviseurs grand format pour le CES 2022

Le groupe Samsung poursuit l'offensive dans les écrans Micro LED de grande taille avec l'annonce de trois téléviseurs pour le salon CES 2022 de Las Vegas. Il mettra en avant ses dalles constituées de 25 millions de diodes ne mesurant que quelques micromètres chacune et permettant de contrôler très finement les propriétés de l'affichage.

Samsung indique ainsi pouvoir gérer pour chaque point de l'image 1 million de variations de luminosité et de couleurs et fournir un rendu HDR de haute qualité.

Les téléviseurs seront proposés en 89 pouces, 101 pouces et 119 pouces avec résolution 4K / 120 Hz et profiteront d'une profondeur de niveaux de gris de 20-bit pour renforcer la précision des détails dans l'image tout en assurant un contrôle très précis des couleurs.

Les affichages Micro LED de Samsung peuvent atteindre une luminosité maximale de 2000 nits et supportent à 100% les espaces colorimétriques DCI et Adoble RGB pour assurer un rendu naturel et précis des couleurs.

A ceci s'ajoute une finesse du design et un écran couvrant 99,99% de la face avant, ne laissant quasiment aucune bordure. Samsung intègre à ses téléviseurs le support du Dolby Atmos pour un son haute qualité, un mode Art pour afficher reproductions de peintures et photos artistiques et le Multi View permetttant d'afficher le contenu de 4 sources simultanément jusqu'en 4K 120 fps. Reste à en connaître le prix et la disponibilité.

Samsung ajoute pour la partie Smart TV un Gaming Hub rassemblant plusieurs grands services de jeu en streaming (Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Utomik...), des fonctions de chat vidéo, une solution d'achat de NFT et un système de calibration automatique en 30 secondes (ou 10 minutes pour une calibration de qualité professionnelle).