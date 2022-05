Samsung lance une nouvelle mise à jour pour régler des bugs sur le Galaxy S22

Les Samsung Galaxy S22 recoivent depuis peu une nouvelle mise à jour qui est disponible dans une douzaine de pays. Cette dernière ne concerne que les S22 disposant du processeur Snapdragon 8 Gen 1, les possesseurs d'Exynos devront attendre.

Le but premier de ce firmware est d'optimiser la stabilité globale des fonctions. Elle corrige pas mal de dysfonctionnements ou d'anomalies. Samsung aime bien être vague, nous n'avons pas plus de détails sur cette correction. Mais il est fort recommandé de faire la mise à jour dès que possible.

Si votre smartphone ne vous propose pas la mise à jour, allez directement dans les paramètres du téléphone, puis dans l'onglet "Mise à jour du logiciel". Ce patch S90xEXXU2AVE4 pèse 350 Mo. Pour rappel, la dernière mise à jour date de moins de 30 jours.