Samsung : les modules photo des Galaxy S21 se dévoilent

Evan Blass a finalement publié la configuration photo de chaque déclinaison de Galaxy S21 que Samsung présentera la semaine prochaine, confirmant que le fabricant a bel et bien vu les choses en grand.

C'est une plaquette marketing qui a ainsi fait l'objet d'une fuite, et qui dévoile la configuration du module photo des appareils.

Les Galaxy S21 et S21 Plus profiteront ainsi de 3 modules principaux au dos : un Ultra grand angle 12 MP f/2.2, un grand angle 12 MP f/1,8 et un téléobjectif 64 MP f/2.0. Du côté du capteur frontal, il s'agira d'un capteur 10 MP f/2.2.

Les choses se corsent sur le Galaxy S21 Ultra avec 4 capteurs.

On y trouvera ainsi un ultra grand-angle 12 MP f/2.2, un grand angle 108 MP f/1.8, un téléobjectif 10 MP f/4.9, un téléobjectif 10 MP f/2.4 et un autofocus laser. En façade, on retrouvera un capteur 40 MP f/2.2.

Les clichés exploitant le zoom devraient ainsi offrir une qualité assez importante même si l'on ignore encore quel niveau sera à l'oeuvre. Il faudra certainement attendre la conférence Unpacked du 14 janvier prochain pour en savoir davantage.