Samsung lance une offre exceptionnelle pour sa nouvelle gamme de téléviseurs Neo QLED 8K

Vous voulez être conquis par des images à couper le souffle ? Avec une image précise et un son surround Dolby Atmos ? Mais surtout avec une image 8K ? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit !

La technologie actuelle nous offre des images époustouflantes très proches du réalisme. C'est ce que veut proposer Samsung avec sa nouvelle gamme Neo QLED 8K. Dans ces télévisions dernier cri, vous profitez d'une définition 8k avec 33 millions de pixels pour une résolution de 7680 x 4320 pixels !

L'écran TV dispose de bordures ultra-fines, quasi inexistantes, laissant ainsi 99 % de l'espace à la dalle pour une immersion totale ! Même son de cloche du côté de l'épaisseur, avec seulement 15 mm (!), ce qui a été rendu possible grâce à un boîtier déporté et amovible, relié par un câble optique de 2,5 mètres au téléviseur, et qui abrite l'alimentation et les connectiques.

Ces TV Samsung intègrent la technologie 8K upscalling qui se base sur l'intelligence artificielle pour transformer quasiment toutes vos images en 8K. Elles supportent également la technologie Quantum HDR 4000 qui offre un milliard de nuances de couleurs, et propose aussi des contrastes infinis et un pic de luminosité allant jusqu'à 1500 nits.

De plus, la dalle est dotée d'un filtre antireflet qui permet de continuer de regarder vos émissions dans des conditions optimales même en cas de reflets liés au soleil ou à une forte luminosité ambiante. Enfin, la technologie Ultra Viewing vous offre une image nette et précise, peu importe où vous vous situez par rapport à l'écran, en face ou plus excentré.

Ces nouvelles télévisions Samsung disposent également de la technologie FreeSync Premium Pro et du mode VRR qui permettent de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec le nombre d'images par seconde envoyées par la carte graphique d'un PC connecté ou d'une console de jeu, offrant la garantie d'un gameplay fluide et stable.

Au niveau du son, plusieurs haut-parleurs sont présents tout autour de l'écran pour vous offrir la meilleure immersion sonore. Le système OTS Pro permet au son de suivre le mouvement d'un objet à l'écran offrant une expérience plus réaliste. Vous profiterez aussi de la fonction Q-Symphony qui permet d'associer la TV avec une barre de son pour une optimisation totale du son.

Du côté de la connectique, les TV intègrent quatre ports HDMI, trois ports USB, un port Ethernet et une entrée audio optique. Les télévisions sont compatibles WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Vous profiterez aussi de l'OS Tizen qui permet de naviguer et de profiter de tous vos contenus préférés comme Netflix, Disney+ et bien d'autres...

Pendant le lancement de cette nouvelle gamme de produits, Samsung organise du 10 au 24 mars une opération spéciale. Dans le cadre d'une précommande, vous pouvez bénéficier d'un bon de réduction avec le code NEOQLED2022, mais aussi des écouteurs Galaxy Buds Pro offerts et des ODR doublés via un formulaire à remplir sur le site.

Voici les trois modèles à ne pas rater !