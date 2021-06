La TV Samsung Neo QLED 4K et les smartphones Xiaomi Note 10 5G et OnePlus 9 à petit prix

Aujourd'hui, découvrez la TV Samsung Neo QLED en bon plan et deux belles promotions sur deux smartphones de la marque Xiaomi et Oneplus.

Le bon plan du jour concerne la TV Samsung Neo QLED 4K. Un écran de 163 cm soit 65" avec un design tout en sobriété. La dalle bénéficie d'une résolution maximale de 3840 x 2160 pixels et est compatible HDR10 et HDR10+.

Sa connectique, en HDMI 2.0, permet un affichage en 4K à 120 Hz, ce qui est fort appréciable pour les joueurs de console de dernière génération. Le système d'exploitation TizenOS est installé sur la TV et profite des services et applications comme Prime Video, Disney+, Netflix, Spotify, etc.

Plusieurs options s'ajoutent à la TV comme des améliorations d'image (Digital Clean view, accentuation de contraste, 100 % Color Volume, etc) ou la possibilité de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

La TV Samsung Neo QLED est disponible au prix réduit de 1690 € au lieu de 2290 € avec le code 300TELE (-300€) et une ODR (-300€) affichée sur le site.





Le deuxième bon plan du jour est le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Sa dalle mesure 6.5" pour une taille de 160,5 x 74,5 x 8,3 mm et un poids de 178 g. Son écran LCD avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 px) offre une bonne résolution. Il est équipé du processeur Dimensity 700 5G couplé à 4 Go de mémoire vive.

Quant à sa partie photographique, il possède trois modules dont le principal est en 48 Mégapixels à cela s'ajoute un module macro 2Mpx et un capteur de profondeur de même résolution.

Sa batterie de 5000 mAh permet une autonomie de plus de 24 heures. Il est aussi livré sous Android 11 avec MIUI 12.

Vous pouvez trouver cette belle promotion du Xiaomi Redmi Note 10 5G au prix de 177 € au lieu de 229 € sur Amazon avec la livraison gratuite.





Et pour la dernière bonne affaire, on parlera du OnePlus 9 5G. Il mesure 160 x 74.2 x 8.7 cm avec une dalle en Fluid AMOLED à 120 Hz de 6,55 pouces avec une définition d'écran de 1080 x 2400 pixels. Il embarque le processeur Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM.

Du côté photo, il affiche trois modules : un objectif principal de 48 Mpx, un grand angle de 50 Mpx et un dernier gérant la profondeur. Le tout est en partenariat avec Hasselblad.

Livré avec un chargeur 65 Watt, le OnePlus 9 mettra 35 minutes à remplir sa batterie de 4500 mAh tout en profitant d'une confortable autonomie. Niveau interface, vous naviguerez sur OxygenOS 11 basée sur Android 11.

Ce bon plan est disponible sur Cdiscount et vous trouverez donc le OnePlus 9 5G 12+256 Go au prix de 619 € au lieu de 889 € avec la livraison gratuite depuis la France.