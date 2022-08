Samsung Odyssey Ark : on connaît le prix du moniteur 4K incurvé 55 pouces un peu fou

Samsung propose avec Odyssey toute une gamme de moniteurs incurvés pour des besoins de gaming et de créativité. Le modèle Odyssey Ark dévoilé lors du salon CES 2022 de Las Vegas en début d'année pousse le concept encore plus loin en permettant une bascule en mode portrait (dit mode Cockpit).

L'Odyssey Ark est un géant de 55 pouces avec rétroéclairage Mini LED et résolution 4K, ainsi qu'un rafraîchissement de 165 Hz et un ratio 16:9. Il offre un rayon de courbure assez marqué de 1000R et offre 1056 zones de local dimming ainsi que 16 384 niveaux de noir.

On pourra compter sur une puce Neural Quantum Processor Ultra et l'entraînement de 20 réseaux neuronaux pour optimiser à tout moment l'image. Le temps de réponse est de 1 ms et il offre un contraste de 1.000.000:1. La dalle offre une luminosité de 600 nits qui pourra grimper ponctuellement jusqu'à 2000 nits.

Le mode Cockpit peut servir à afficher jusqu'à 3 écrans virtuels superposés et le moniteur est équipé d'un puissant système audio 60W compatible Dolby Atmos avec 4 haut-parleurs et 2 woofers.

Un écran incurvé connecté en Tizen OS

L'Odyssey Ark exploite le système Tizen OS avec la possibilité d'ajouter des applications et d'accéder à du contenu audio et vidéo, avec contrôle via le dispositif Ark Dial alimenté à l'énergie solaire. L'accès à de multiples services de jeux en streaming est également de la partie via la plate-forme Samsung Gaming Hub.

L'écran comprend d'ailleurs une Game Bar qui affichera différentes informations utiles comme le framerate, le taux de rafraîchissement ou l'utilisation du HDR et du VRR.

L'écran incurvé Samsung Odyssey Ark a débuté sa phase de précommande ce 15 août aux Etats-Unis (en attendant d'arriver ailleurs) et livre l'information manquante de son prix. Sur ce marché, il est annoncé à 3500 dollars, avec une remise de 100 dollars sur la période de prévente et des accessoires gratuits.

En Corée du Sud, sur son marché national, le moniteur est annoncé à 3,4 millions de wons, soit environ 2550 €, avec une livraison à partir de début septembre. Le tarif européen n'est pas encore connu.