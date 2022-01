Samsung Odyssey Neo G8 : l'écran gaming incurvé Mini LED 4K 240 Hz

Pour le salon CES 2022, Samsung va présenter un nouveau modèle de son affichage incurvé Odyssey avec rétroéclairage Mini LED et rafraîchissement poussé à 240 Hz.

Comme chaque année, Samsung aura des nouveautés à présenter en matière d'écrans sur le salon CES 2022 de Las Vegas. Le géant coréen dévoilera notamment un moniteur gaming Odyssey Neo G8 avec dalle incurvée (1000R donnant une incurvature assez prononcée) et rétroéclairage Mini LED, le tout en 32 pouces.

L'affichage offrira une résolution 4K (3840 x 2160 pixels) avec rafraîchissement de 240 Hz et une latence de seulement 1 ms, ce qui en fera une solution de choix pour le gaming.

Avec sa technologie Quantum Mini LED, il pourra atteindre une luminosité maximale de 2000 nits et un contraste de 1 million pour 1. Extérieur, l'écran reprend le design du modèle Odyssey Neo G9 avec son coloris blanch et son style futuriste.

On notera la présence de connectiques HDMI 2.1 en plus du DisplayPort. Pour le prix et la disponibilité, il faudra attendre l'annonce officielle sur le salon CES 2022 de Las Vegas où il sera exposé.