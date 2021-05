Samsung One UI 4 : découvrez la mise à jour et les smartphones concernés

Samsung est sur le point de lancer sa nouvelle interface One UI 4, découvrez-en plus sur cette mise à jour et sur les smartphones pouvant y avoir accès.

Android 12 est attendu dans seulement quelques semaines. Au même moment, Samsung lancera sa nouvelle interface One UI 4. Bien que cette mise à jour ne concerne pas tous les produits Samsung, la liste des appareils qui en profiteront commence à se dévoiler. On pourra ainsi découvrir One UI 4 basée sur la toute nouvelle version Android 12.

On ne sait pas encore ce qui sera proposé avec One UI 4. Cette nouvelle interface nous réserve de nombreuses surprises, mais il est difficile de connaître les détails précis pour le moment. On sait déjà toutefois que Google va inclure de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans le menu des applications récentes comme la capture d’écran, la traduction directe de la sélection de texte et Google Lens.

De nombreux utilisateurs espèrent également le retour du Power Menu. Sur Android 11, maintenir le bouton d’alimentation enfoncé permet d’afficher les cartes enregistrées dans Google Pay et les appareils domotiques connectés au smartphone. Une fonctionnalité qui a manqué par la suite.

One UI 4.0 de Samsung arrivera dès cet automne.

Samsung a communiqué de manière très claire sur son planning de mises à jour. Tous les smartphones lancés en 2021 seront mis à jour vers One UI 4, ils n’ont donc pas été inclus dans la liste ci-dessous.

Voici les appareils qui auront droit à One UI 4 en plus des appareils de 2021 :