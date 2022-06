Samsung Pay se mue en Samsung Wallet plus complet

Samsung Wallet combine Samsung Pay, Samsung Pass, Samsung SmartThings et également pour une solution de portefeuille crypto.

La disparition de Samsung Pay et la réapparition de Samsung Wallet ? C'est en fait plutôt Samsung Pay (paiement mobile) qui devient Samsung Wallet en y associant Samsung Pass (gestion d'identité) pour une seule application et regrouper plusieurs services.

Avec Samsung Wallet et un accès via données biométriques, il est question de stocker les cartes de paiement, cartes de fidélité, coupons, cartes d'embarquement, pass sanitaire ou encore les clés numériques. Une solution unifiée pour la gestion des paiements, des mots de passe afin de se connecter à des applications et services.

Samsung Wallet intègre en outre SmartThings pour la maison connectée et Samsung Blockchain Wallet en tant que portefeuille de cryptomonnaies. " Pour surveiller rapidement le portefeuille d'actifs numériques en vérifiant la valeur des cryptomonnaies sur plusieurs plateformes d'échange. " Pour plus tard dans l'année, c'est la prise en charge des pièces d'identité officielles qui est annoncée.

Samsung Wallet disponible en France

Si Samsung Wallet devient d'actualité dans plusieurs pays et notamment la France, la difficulté est que des possibilités en lien avec certains services sont uniquement réservées à des marchés spécifiques pour le moment.

Au minimum, l'application est compatible avec les appareils Samsung Galaxy et Android 9. Ils doivent disposer de la fonction NFC et de la biométrie.

" Samsung Wallet apporte un nouveau niveau de commodité au quotidien sur les appareils mobiles. […] Dans le cadre de notre engagement permanent en faveur des écosystèmes ouverts, nous continuerons d'étendre les capacités de Samsung Wallet ", écrit Samsung.